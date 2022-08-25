رداً على التهديدات بعمل إرهابي ضد سفارة المملكة في بيروت.. حركة لبنانية: “السعودية خط أحمر ومن يهددها يهددنا ولنا كامل الحق بالرد والتصدي”

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المناطق-الرياض

دانت ما تسمى بـ “حركة الناصريين الأحرار” اللبنانية التهديدات الصوتية التي وجهت ضد سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان.

ورأى رئيس مجلس الحركة الدكتور زياد العجوز في بيان، اليوم، أن “ما تم تسريبه من رسالة صوتية تهديدية، إنما هي رسالة موجهة ليس ضد المملكة العربية السعودية فحسب، بل الى كل مواطن لبناني عروبي أصيل. وأن الرد على مثل هكذا ألاعيب المعروفة الانتماء والخلفية، يكون بالتضامن الكبير مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، ومع السفير السعودي وأعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة”.

وختم: “ليس غريبا على مدرسة أبو رغال أن يصدر من تلامذتها هكذا تهديدات، فهي مدرسة الإرهاب والتخريب والتبعية والتقية، ومن الواضح أن ناشر التهديد ومن وراءه يعانون اليوم من خوف واضح على انتهاء دورهم وسطوتهم المحلي والإقليمي.

وتابع وليعلم القاصي والداني أننا في حركة الناصريين الأحرار نعتبر المملكة العربية السعودية خطا أحمر، ومن يعاديها يعادينا، ومن يهددها يهددنا، ولنا كامل الحق بالرد والتصدي”.

ووفقاً لمصادر لبنانية فإن التهديدات ضد السفارة السعودية في بيروت أطلقها المواطن السعودي المطلوب للقضاء السعودي علي هاشم، المختبئ في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يحظى فيها بحماية حزب الله الإرهابي الأمنية”.

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Source almnatiq

