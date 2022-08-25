نقلته من الباحة إلى الطائف.. “الحياة الفطرية” تنقذ ذئبًا تعرض لإصابات بليغة

︎

.



نقل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ذئبًا تعرض لإصابات بليغة؛ من الباحة إلى مركز الأمير سعود الفيصل، لأبحاث الحياة الفطرية في الطائف.

وأوضح المركز أنه تلقى بلاغًا من جمعية رحمة للرفق بالحيوان، يفيد بتعرض الذئب لإصابات بالغة، مبيناً أنه تم توفير رعاية صحية مكثفة للذئب حتى استقرت حالته؛ قبل أن يتم نقله إلى مركز الإيواء لإعادة تأهيله.

يذكر أن جمعية رحمة للرفق بالحيوان، كانت قد قامت خلال اليومين الماضيين بإنقاذ ذئب بري تعرض لحادثي دهس وإطلاق نار في محافظة بلجرشي، حيث تم العثور عليه على قارعة الطريق، ويعاني من عدة إصابات.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

