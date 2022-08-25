مجلة “فوربس” الأمريكية: “صبر السعودية مع بايدن ينفد حول صفقة إيران”

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المناطق-الرياض

أثار مقال نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية تحت عنوان “صبر السعودية مع بايدن ينفد حول صفقة إيران”، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية والعالمية.

وقالت “فوربس” في المقال: “ما سبب تهديد السعودية بخفض الإنتاج ودعم أسعار النفط هذا الأسبوع، قدم زعيم أوبك+ العديد من الأسباب المتعلقة بالسوق لدعم موقفه، لكن المنطق الحقيقي من المرجح أن يكون سياسيا، وهو متجذر في عدم ثقة السعوديين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

ورأت أنه “ليس من قبيل المصادفة أن يأتي التهديد بخفض الإنتاج هذا الأسبوع حيث يقترب بايدن من إحياء الاتفاق النووي مع إيران، الخصم اللدود للمملكة العربية السعودية.

وتابعت من شأن مثل هذا الاتفاق أن يوفر الإغاثة الاقتصادية لطهران، وبدرجة أقل، أسواق النفط العالمية من خلال إطلاق حوالي مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية التي خنقتها العقوبات الغربية”.

وقالت المجلة أن “الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي بينما ترمي واشنطن شريان الحياة إلى طهران مشيرة إلى أن المملكة تريد وضع حد أدنى قدره 100 دولار للبرميل لسعر النفط وهو سعر لا يمكن لإدارة بايدن أن تكون سعيدة به”.

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Source almnatiq

