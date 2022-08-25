“الموارد البشرية” توضح آلية إضافة زوجة المواطن غير السعودية إلى الضمان الاجتماعي

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أوضحت وزارة الموارد البشرية، آلية إضافة زوجة المواطن غير السعودية إلى الضمان الاجتماعي، والإجراء المتبع بعد رفع الطلب.

وقالت الوزارة إنه يمكن للمتقدم طلب التحويل إلى القائمة المستثناة، برفع تذكرة على المنصة، أو الاتصال على الرقم الموحد.

وأضافت أنه عند قيد الطلب ستصل رسالة إلى جوال المستفيد، تتضمن رابطًا، يقوم من خلاله برفع المستندات المطلوبة، لتبدأ الوزارة في دراسة المستندات، مبينة أنه عند قبول الطلب سيُضاف المستفيد مباشرة إلى ملف الأسرة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيد، تأكيد التحاق التابع بعد قبول طلبه من القائمة المستثناة، بأن يقوم المستفيد العائل، بإسناد المستفيد المضاف إلى المنزل، عبر موظف القائمة المستثناة، بعد قبول الطلب نهائيًا، ليصبح الطلب مكتملًا.

ولفتت، إلى أن زيارة الباحث الاجتماعي تحدد عن طريق التواصل مع الأسرة قبل الموعد بـ24 ساعة، لضمان مناسبة الموعد لهم.

وشددت على أنه سيتم إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية؛ في حال عرضت الوزارة 3 فرص للتمكين على المستفيد، ورفضها دون أي مبرر مقبول.



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Source akhbaar24

