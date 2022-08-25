تعليم جازان ينهي استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد وجاهزية 1320 مدرسة لاستقبال الطلبة

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المناطق_جازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ، حيث تستقبل 1320 مدرسة من مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي والأجنبي والتعليم المستمر بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الأحد القادم، 162,583 طالباً وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي أن خطة واستعدادات الإدارة العامة بدأت منذ وقت مبكر من خلال عقد العديد من الاجتماعات وتكثيف جهود جميع العاملين بمختلف الإدارات والمكاتب التعليمية التابعة، ورسم الخطط الإشراقية والفنية وفق خطط وزارة التعليم والوقوف على المباني التعليمية عبر الزيارات الميدانية المنفذة من مختلف القيادات الإشراقية والهندسية بالإدارة، والتي أسهمت في تحقيق جاهزيتنا لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات وسط منظومة تعليمية متكاملة.

وبينت إدارة تعليم جازان أن إدارة المشاريع والصيانة تتابع استكمال أعمال صيانة وإصلاح وتشغيل المباني التعليمية بالقطاعات التابعة التي تشمل أعمال الصيانة الكهربائية والصحية، وأدوات وتجهيزات الأمن والسلامة بالإضافة إلى أعمال صيانة وإصلاح وتشغيل أجهزة التكييف والتبريد بتلك المباني التعليمية, وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية للوقوف على أعمال التأهيل القائمة بعدد من المدارس والجاري تنفيذها عن طريق شركة تطوير للمباني، وحث المقاولين في الوقت ذاته على تكثيف العمل وسرعة الإنجاز بها لإعادة تشغيلها وافتتاحها خلال المدة المستهدفة بهدف تخفيف العبء على المباني المستضيفة.

وجرى اكتمال استلام وترحيل المقررات الدراسية لمختلف المراحل التعليمية في المكاتب التابعة للإدارة، إضافة إلى التأكد منذ وقت مبكر من صيانة وتحديث المختبرات المدرسية ومصادر التعلم الحديثة وتزويد المدراس باحتياجاتها التقنية والمكتبية المختلفة، والانتهاء من صرف مبلغ 10,427,723 ريالاً مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1444هـ، التي جرى إيداعها في الحسابات البنكية للمدارس.

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Source almnatiq

