القبض على مواطن نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان

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تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق في محافظة ضمد بمنطقة جازان من القبض على مواطن لنقله بمركبته 10 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأضافت أن المخالفين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وتوعدت كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.



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Source akhbaar24

