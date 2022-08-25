عبدالرحمن المطوع متحدثًا رسميًا باسم وزارة الثقافة

︎ . أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، قراراً بتسمية عبدالرحمن بن محمد المطوع متحدثاً رسمياً باسم وزارة الثقافة. ويأتي هذا القرار استمراراً لتعزيز تواصل الوزارة والتفاعل مع الجمهور والرد على استفسارات وسائل الإعلام.

يذكر أن المطوع من الكفاءات الوطنية التي تمتلك تجارب وخبرات متنوعة في مجال التواصل والإعلام في القطاعين الحكومي والخاص. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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