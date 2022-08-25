شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء رنانة.. تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة فريق نادي الخليج اليوم الخميس لحساب مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الخليج

ومن المُنتظر أن يدخل الزعيم تلك المواجهة بالأسماء التالية:-

في حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

في خط الدفاع.. ناصر الدوسري – على البليهي – سعود عبدالحيمد – جحفلي

في خط الوسط.. جوستافو كويلار – أندريه كاريو – بيريرا

في خط الهجوم: موسى ماريجا – سالم الدوسري – أوديون إيجالو

موعد مباراة الهلال والخليج

ومن المُنتظر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أم القرى بالمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مجموعة قنوات SSC HD الرياضية السعودية مباراة اليوم بين الهلال والخليج في الوقت الذي يمكن مشاهدتها أيضًا عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.