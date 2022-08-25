جمعية “إرادة التوحد” تنظم فعالية العودة للمدرسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

ظمت جمعية إرادة التوحد بنجران أمس, “فعالية لتهيئة ذوي اضطراب التوحد للعودة للمدارس”, وذلك بمقر نادي الأخدود الرياضي.

وتضمنت الفعالية فقرات ترفيهية للطلاب، وحلقات نقاش مع أولياء الأمور قدمها بعض المختصين، تناولت استشارات ونصائح لاحتواء ذوي اضطراب التوحد من قبل الأسرة والمجتمع، وبعض التوجيهات الطبية للتغذية السليمة، وتوزيع هدايا تحفيزية ومستلزمات دراسية.

وتسعى الجمعية من خلال أنشطتها إلى نشر الوعي المعرفي للمجتمع بالتوحد وذوي اضطراب التوحد، ورفع جودة حياة ذوي اضطراب التوحد من خلال تسخير الإمكانيات وكل ما يساعد أسرهم في تجاوز التحديات للتعامل مع أطفالهم.