جامعة الحدود الشمالية تعقد اجتماعها الدوري للعام الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
عقد مجلس جامعة الحدود الشمالية أمس، اجتماعه الدوري للعام الحالي برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، نيابة عن معالي وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة وأمين المجلس الدكتور عايد الرويلي، أنه جرت الموافقة على القواعد التنفيذية المنظمة للدراسات العليا، ولائحة الدراسة والاختبارات، والقواعد التنفيذية, ولائحة ضبط سلوك الطلبة بالجامعة، والمجالس الاستشارية للبرامج الأكاديمية لكلية الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجلس العلمي وتشكيل اللجنة الدائمة للدراسات العليا والبحث العلمي وفق قرارات مجلس شؤون الجامعات.
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