التدريب التقني بالحدود الشمالية تكمل استعداداتها لاستقبال المتدربين والمتدربات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية
أكملت المنشآت التدريبية التي تشمل الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية الاستعدادات التشغيلية، وذلك لاستقبال أكثر من ١٥٠٠ متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، في مطلع الأسبوع المقبل تزامنا مع بدء التدريب للفصل الأول من العام 1444هـ.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد الحربي، أن الاستعدادات بدأت مبكراً في جميع الكليات التقنية بنين – بنات، والمعاهد الصناعية الثانوية لاستقبال المتدربين والمتدربات وتهيئة البيئة التدريبية وإنهاء أعمال القبول والتسجيل للمستجدين للبدء من اليوم الأول للتدريب.
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