محافظ الأحساء يقف على الاستعدادات لعودة الطلاب والطالبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

وقف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء على استعدادات الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لعودة الطلاب والطالبات لمدارسهم الأسبوع القادم في ظل الرعاية والدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

جاء ذلك خلال زيارة سموه ثانوية الإمام جعفر الصادق بالهفوف، حيث كان في استقباله مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة حمد العيسى والقيادات التعليمية في الإدارة.

واطلع سموه على ما تضمه المدرسة من إمكانات مادية وتقنية ومعامل ومختبرات مدرسية، والاستماع لشرح من مدير عام التعليم عن جهود الإدارة في إجراءات الصيانة الوقائية اللازمة للمدارس خلال فترة الصيف وذلك استعداداً لعودة الطلاب والطالبات.

واستمع سمو محافظ الأحساء إلى شرح عن أبرز الاستعدادات للعودة الطلاب والطالبات والتعرف على مبادرة توحيد الممارسات الإشرافية التي أعدتها الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، التي تهدف إلى تمكين قيادات التعليم من رصد ومتابعة وملاحظة الميدان التعليمي بشكل مباشر عبر زيارات المشرفين التربويين في مكاتب التعليم بشكل لحظي وسريع حيث جرى رصد الملاحظات أولاً بأول لحظياً من خلال “الداش بورد” الخاص بالمبادرة.

وزار سموه ابتدائية الطموح للطفولة المبكرة والالتقاء بالقيادات التربوية النسائية والطاقم التعليمي والإداري في المدرسة، مستمعاً إلى شرح عما تضمه المدرسة من إمكانات وخطط وبرامج وصولاً لمخرجات تعليمية عالية تحقق طلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- والمسؤولين في وزارة التعليم.

وأشاد سموه في ختام الزيارة بجهود إدارة تعليم الأحساء ومنسوبيها التي يبذلونها لخدمة فلذات أكبادنا، متمنياً للطلاب والطالبات عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والتميز.