“منشآت” تنظم لقاء “أربعاء طموح” للشركات التقنية المالية بالتعاون مع “فنتك السعودية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أمس، لقاء “أربعاء طموح” للشركات التقنية المالية بالتعاون مع فنتك السعودية، بمشاركة 43 منشأة من المستفيدين من برنامج طموح وفنتك السعودية، بحضور وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية زياد اليوسف، ووكيل هيئة سوق المال للشؤون الإستراتيجية والدولية يزيد الدميخي.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل، والوقوف على مقترحات وتحديات المنشآت متسارعة النمو والتعامل معها بما يخدم تطلعاتها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها.

وشهدت الفعالية، حضور قائمة من الشركاء من القطاعين العام والخاص، حيث جرى استعراض المنظومة المتكاملة التي يقدمها برنامج طموح لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودفع نموها من خلال ربطها بمقدمي الخدمات وجهات الدعم من القطاعين العام والخاص بعد إجراء عملية التشخيص لأعمالها وتحديد جوانب التطوير فيها.

وعُقد خلال الفعالية عدة لقاءات، كان أبرزها لقاء بعنوان “الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الممكنين”، في حين قدم كلٌ من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وفنتك السعودية عروضاً أمام الشركات لكل ما تقدمه تلك الجهات من خدمات متنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وكذلك رفع الوعي بالأنظمة والسياسات التي تعمل عليها.

يُذكر أن فعالية “أربعاء طموح” تنظم بشكل دوري، للجمع بين منشآت طموح والشركاء المُمكنين من القطاعين العام والخاص، للتعرف على أبرز الفرص الواعدة والاطلاع على الخدمات المتاحة لهم.

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