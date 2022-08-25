تعليم المدينة المنورة يهيئ المدارس استعداداً لاستقبال طلاب وطالبات المدينة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة استعدادها للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات وتوفير التجهيزات المدرسية وإجراء الصيانة اللازمة والترميم للمباني المدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات.

وبينت إدارة التعليم بالمدينة المنورة، أن المقررات الدراسية سُلمت لجميع المدارس الحكومية والأهلية, حيث قامت إدارة التجهيزات المدرسية بتسليم أكثر من ألف حقيبة, ضمن مسارات السنة الأولى المشتركة, فيما خصصت للمسار العام ما يحتاج إليه من حقائب مدرسية.

وتابعت إدارة التجهيزات المدرسية ومتابعة توريد المقررات الدراسية لمدارس الإسناد للطفولة المبكرة بالتنسيق مع إدارة المستودعات لإيصالها للمدارس وتأمين الوسائل التقنية من بروجكترات وأجهزة حاسوب مشغلة للوسائط التعليمية لتجهيز بعض الفصول والقاعات لدعم التعليم المدمج.

وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن استحداث عدد من المختبرات الجديدة مكتملة التجهيزات، بالإضافة إلى وضع خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال فرق الصيانة والتكييف، وشملت الخطة ثلاثة محاور هي: خطة الصيانة العام وخطة صيانة أجهزة التبريد والتكييف وخطة غسيل المكيفات، وحققت خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444 هـ المرجو منها.

وأوضحت إدارة التعليم أن مركز العمليات والطوارئ ينفذ خطة ميدانية لزيارة المدارس، كما تتم متابعة خطط الصيانة بشكل يومي بنسبة الإنجاز وعدد المدارس المنفذة وقد حققت خطة الصيانة للاستعداد للعام الدراسي 1444 هـ المطلوب منها.