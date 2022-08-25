شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة شخصية لانتشال أهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الرئيس التنفيذي السابق لفريق الكرة الأول بنادي اهلي جدة الدكتور رأفت عبد الجواد عن مبادرة شخصية قادرة على إنتشال الراقي من الخطر الذي قد يهدده في بطولة دوري يلو للدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية.

مبادرة شخصية من رأفت عبد الجواد لإنقاذ أهلي جدة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن عبد الجواد قد أكد أنه يطالب بضرورة تجهيز رابطة من جماهير الفريق لدعم اللاعبين نفسيًا في حالة إصرار الإدارة الحالية برئاسة ماجد النفيعي على الاستمرار.

واعلن عبد الجواد إنه سيتكلف بكافة المصاريف التي تحتاجها الرابطة فيما يخص شراء التذاكر لحضور المباريات أو المعدات التي يحتاجونها.

وكتب الرئيس التنفيذي السابق لأهلي جدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إذا لم تخرج هذة الإدارة عاجلا فيجب تجهيز رابطة من الأهلاويين الحقيقين لدعم الفريق نفسيا وبقوة في المباراة القادمة ولذلك أعلن تكفلي لهم بالتذاكر والمعدات وكل ما يحتاجونه ".

وأضاف "وأعتقد أن الاخوان بدر تركستاني وعادل الحازمي خير من يقودون الرابطة وتمثيل جميع الأهلاويين إن رغبوا في ذلك".