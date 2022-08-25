شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت وتعديلات بالجملة من دياز على تشكيل الهلال أمام الخليج الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد فريق الهلال السعودي لخوض أولى مبارياته بالدوري السعودي للموسم الكروي الجديد "دوري روشن السعودي للمحترفين" في مواجهة قوية أمام الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة التي قد ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، إلا أن رامون دياز يثق في قدرات باقي اللاعبين واستقر بشكل كبير على تشكيل الهلال الذي سيبدأ مباراة الليلة.

تعديلات دياز على تشكيل الهلال

وتؤكد التقارير الصادرة من داخل نادي الهلال بأن هناك بعض التعديلات التي ستحل على التشكيل الأساسي الخاص بالهلال حيث سيشارك محمد محفلي بدلا من الكوري فيما سيتواجد ناصر الدوسري بدلا من الشهراني.

إضافة إلى ذلك، فيفكر دياز بوضع كل من كويلار وكاريلو وبيريرا في منتصف الميدان على أن يهاجم الخليج بمهاجم وحيد وهو النيجيري أوديون إيجالو.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج

وبذلك سيكون التشكيل الأقرب للهلال لمباراة الخليج كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: سعود عبدالحميد، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري.

الوسط: كويلار، كاريلو، بيريرا، موسى ماريجا، سالم الدوسري.

الهجوم: إيجالو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال الليلة ومعلق اللقاء

يذكر أن الهلال قد أنهى تدريبات الفنية والمتنوعة التي وضعها المدير الفني رامون دياز ليتجه بعدها الفريق الأزرق للمطار من أجل السفر إلى الدمام.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أن تنقل المباراة عبر قناة SSC بتعليق عيسى الحربين.