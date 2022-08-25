شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تسمح لحاملي بطاقة هيّا بالدخول إلى أراضيها ‎‎ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعربت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 عن المملكة بجميع الأشخاص حاملي بطاقة هيا المخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم فيفا قطر التي تقام في الدوحة خلال الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

السعودية تسمح لحاملي بطاقة هيّا بالدخول إلى أراضيها ‎‎

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن وزارة الخارجية قد قامت بنشر بيان أكد خلاله أنها ستتيح طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة، وفقًا لعدة ضوابط".

في الوقت الذي تضمنت فيه تلك الضوابط السماح لحاملي بطاقة مشجع (هيّا) بالدخول إلى السعودية قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام، بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

وكانت السلطات في المملكة العربية السعودية قد أكدت أنه يمكن للحاصلين على التأشيرة الدخول إلى الإقامة في المملكة لمدة ستين يومًا

في الوقت الذي يحق لهم الدخول والخروج من الأراضي السعودية عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، ولا يشترط الدخول المسبق لقطر.