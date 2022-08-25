شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام - الهلال يكتسح الخليج قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار جماهير وعشاق الكرة السعودية نحو شاشات التلفاز الليلة حيث انطلاقة منافسات الدوري السعودي ومسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الكروي الجديد 2022-2023 حيث سيشهد اليوم مباراتين قويتين في أولى أيام المسابقة.

موعد مباراة الهلال الليلة في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يحل حامل اللقب نادي الهلال السعودي، ضيفا ثقيلا على الخليج في تمام التاسعة مساء في أولى مباريات الفريق الأزرق في رحلته حول الحفاظ على اللقب، وذلك عقب مباراة الفيحاء ضد ضمك التي ستقام في السابعة مساء وهي المباراة الأولى في الموسم.

ويدخل فريق الهلال اللقاء بدفعة معنوية مرتفعة قوية وذلك بسبب تاريخ مواجهات الفريقين والتي تصب لصالح الهلال بشكل قوي وملحوظ بمباريات دوري المحترفين السعودي.

تاريخ مواجهات الهلال أمام الخليج في الدوري السعودي

وتواجه الفريقان في مسابقة الدوري السعودي بمسمى دوري المحترفين في 6 مناسبات من قبل منذ بداية دوري المحترفين في موسم 2008-2009، وشهد تفوق الهلال في جميع المباريات أمام الخليج والفوز بالست مواجهات بتسجيل 24 هدفا في شباك نظيره الآخر، فيما سجل الخليج هدفا واحدا فقط.

أما على صعيد المباريات التي جمعت الفريقين في ملعب الخليج بالدمام، فقد التقى الفريقان في ثلاث مناسبات نجح الهلال خلالهم من الفوز بهم وتسجيل 10 أهداف ودخول مرماه هدف وحيد.

وعلى مستوى الدوري السعودي بكل مسمياته التقى الفريقان 12 مرة، حقق الهلال الانتصار ب11 مباراة فيما انتهى لقاء وحيد فقط بالتعادل وذلك موس 2006-2007 على ملعب الخليج.