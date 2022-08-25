محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تصدرت البرازيل قائمة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (رجال) لشهر أغسطس 2022، وحل ثانيا منتخب بلجيكا، ثم الأرجنتين ثالثا، وفرنسا رابعاً، وإنجلترا خامساً، فيما حل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الـ53 عالمياً.
وجاء ترتيب المنتخبات من المركز السادس إلى الـ20 عالميا كالتالي: إسبانيا، إيطاليا، هولندا، البرتغال، الدنمارك، ألمانيا، المكسيك، الأوروغواي، أمريكا، كرواتيا، سويسرا، كولومبيا، السنغال، ويلز، السويد.
كما حل «الأخضر» السعودي في المركز السادس آسيوياً بعد إيران (22)، اليابان (24)، كوريا الجنوبية (28)، أستراليا (39)، قطر (48)، كما جاء في المركز الخامس عربياً بعد المغرب (23)، تونس (30)، مصر (40)، قطر.
وجاء ترتيب أفضل 20 منتخباً آسيوياً كالتالي: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية، الإمارات (69)، العراق (70)، عمان (75)، أوزبكستان (77)، الصين (78)، البحرين (85)، الأردن (86)، سورية (89)، فلسطين (94)، قرغيزستان (95)، فيتنام (97)، لبنان (100)، الهند (104)، طاجيكستان (109).
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب السعودي الـ53 عالميا في تصنيف «فيفا».. والبرازيل في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.