«الصحة»: 72 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 111 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 72 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 111 حالة، ووفاة حالتين. Advertisements Advertisements ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 812,975 حالة، من بينها 3558 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 50 حالة حرجة في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 800,134 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9284 حالة وفاة.

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