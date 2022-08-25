“الأرصاد”: أمطار على جازان مصحوبة بتساقط للبرد وجريان للسيول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

توقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، أحد المسارحة، والطوال، وبيش، و صامطة، وصبيا، و ضمد ومركز الفطيحة، وتكون أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ومحافظتي الدرب وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.