القعود “صوغان” يحصد لقب الأسرع توقيتا للأشواط الصباحية لفئة الحقايق

محمد بن مسعود - الدمام -

حصد القعود “صوغان” لمالكه محمد وليد العنزي، المركز الأول في الشوط الصباحي الثاني فئة حقايق قعدان، وكذلك أفضل توقيت بـ 2:59.072 دقيقة، على مستوى الـ 14 شوطاً المخصصة للفترة الصباحية 2 كم، ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وشهدت سباقات اليوم الثاني للحقايق تحقيق مالك الهجن الإماراتي مانع الشامسي انتصارين عن طريق المطايا “الغزال” و “الشبابي”، مما رفع رصيده النقطي للمنافسة على جائزة السيف.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: “المملكة” لخالد سعيد المري، “شواهين” للاهوم فيصل المري، “ملبي” لمحمد عبد اللطيف الحمادي، “نقو” لعوض صالح آل رزق، “الظبي” لمحمد فيصل المري، “احتياط” لعلي عبدالله المري، “شاهين” لعبدالعزيز معلاء السهلي، “معالي” لسالم سعيد الهاجري، “مرعب” لمظفر محمد العامري، “الشاهينية” لمحمد مبارك الراشد، “المقنع” لرائد مبروك الشراري.