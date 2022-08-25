تعرّف على طرق إخراج الماء من الأذن واحذر هذه الأمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

يشعر البعض بالألم وربما يتطور الأمر إلى مضاعفات شديدة؛ نتيجة دخول الماء إلى الأذن بعد الاستحمام أو السباحة.

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها إخراج الماء من الأذن نستعرضها فيما يلي:

ھز شحمة الأذن

يمكن اللجوء لهذه الطريقة لإخراج الماء من الأذن، عن طريق هز شحمة الأذن مع إمالة الرأس تجاه الكتف، وتحريك الرأس في الاتجاهين لحين خروج الماء.

الاستلقاء

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وذلك عن طريق الاستلقاء على الجانب بدقائق قليلة، مع وضع منشفة تحت الأذن بهدف امتصاص الماء عند خروجه.

مجفف الشعر

يساعد الهواء الحار الخارج من المجفف على تبخر الماء من الأذن، حيث يمكن توجيه المجفف نحو الأذن عن قرب وتمريره على الأذن ما يساعد على خروج الماء.

زيت الزيتون

يعمل على منع حدوث عدوى، من خلال وضع بعض القطرات من زيت الزيتون داخل الأذن المحتبس بداخلها الماء، والاستلقاء على الجانب الآخر لمدة 10 دقائق، ثم النهوض وإمالة الرأس للأسفل، ما يعمل على خروج الماء من الأذن.

التثاؤب أو مضغ العلكة

يؤدي تحريك الفم سواء من خلال التثاؤب أو مضغ العلكة إلى تخفيف الضغط على قنوات الأذن.

بخار الماء

يعمل البخار الدافئ على إخراج الماء من القناة الوسطى للأذن، وذلك عبر الاستحمام بماء ساخن أو الساونا، ويتم تعريض الأذن للبخار من خلال تغطیتھا بمنشفة حتى يتمكن البخار من الدخول للأذن.

احذر هذه الأمور قبل إخراج الماء من الأذن

يحذر الخبراء من اللجوء للطرق الشائعة والخاطئة من أجل إخراج الماء من الأذن، حيث قد يؤدي ذلك إلى خدش قناة الأذن، والتأثير على الشمع داخل لقناة، إلى جانب إمكانية حدوث عدوى داخل الأذن، لذلك يجب تجنب الآتي:

– احذر من استخدام أعواد القطن لأنها تؤدي إلى دخول شمع الأذن والأوساخ داخل قناة الأذن، كما تزيل الشمع الذي يحمي الأذن ويمنع البكتريا الطبیعیة داخل قناة الأذن من أداء وظیفتھا، إلى جانب تسببها في تھیج الجلد الرقیق المحیط بقناة الأذن.

-تجنب لمس الأذن بحدة من خلال أظافر الید، مما قد ينتج عنه خدش في الجلد الرقیق المحیط بقناة الأذن.

– وينصح باستشارة الطبيب في حالة مرور يومين أو أكثر دون خروج الماء من الأذن، وملاحظة ظھور أعراض مثل الالتھاب والتورم حيث یشیر ذلك لحدوث عدوى في الأذن ومضاعفات تصل إلى فقد السمع