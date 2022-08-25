من بينها تركيا.. 7 جنسيات عالمية يمكنك شراؤها نقداً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يمكن للمال أن يساعدك في تحقيق هذا الهدف، والذي يشمل أيضاً الجنسية في بعض البلدان. وغالباً ما يُشار إلى شراء الجنسية على أنه الجنسية مقابل الاستثمار حيث تشتري أي عقار يمنحك جواز سفر آخر للبلد الذي اشتريت عقاراً فيه. وهناك أيضاً إقامات النخبة التي تقدم امتيازات ممتدة وبعض مزايا الاستثمار المماثلة، إلا أن هناك 7 دول حول العالم، يمكن فيها شراء الجنسية نقداً، بحسب العربية نت.

سانت كيتس ونيفيس

تقدم سانت كيتس ونيفيس بعض المزايا الرئيسية مع جنسيتهما، مثل السماح بالجنسية المزدوجة، كما لا تطلبان حدا أدنى للإقامة في البلد قبل الحصول على الجنسية، واستخراج التأشيرة مجاني أو متاح عند الوصول، وتسمح لك بالسفر إلى 157 وجهة مختلفة.

سانت لوسيا

تقدم سانت لوسيا الجنسية مقابل المال، وتتضمن مزايا مثل الحصول على جواز سفر، والذي يمنحك تصريحاً مجانياً للدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول لأكثر من 146 وجهة، من بين تلك الوجهات هونغ كونغ والمملكة المتحدة وسنغافورة.

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مدة طلب الجنسية من 3 إلى 4 أشهر ويختلف من طلب إلى آخر. كما توافق سانت لوسيا على الجنسية المزدوجة. ويمكن للشخص الذي هو بالفعل مواطن في هذا المكان أن يضيف شخصاً آخر في غضون 5 سنوات فقط بعد الموافقة على جنسيته.

دومينيكان

وفي سوق الجنسيات، تطلب جمهورية الدومينيكان، التبرع بحد أدنى قدره 100,000 دولار أميركي للحصول على الجنسية. وتستغرق إجراءات الموافقة على الطلب 3 أشهر وبعض المزايا التي يجلبها جواز السفر هي السفر بدون تأشيرة إلى 152 وجهة بما في ذلك مناطق شنغن وروسيا والمملكة المتحدة وما إلى ذلك. وبدأ برنامج الاستثمار هناك مرة أخرى في عام 1993 فقط لتعزيز الاستثمار هناك.

غرينادا

تطلب غرينادا تبرعاً أساسياً بحد أدنى يبلغ حوالي 150.000 دولار أميركي في أي من المشاريع العقارية المعتمدة من الحكومة. وتستغرق معالجة الطلب 3 أشهر وتوفر السفر بدون تأشيرة إلى 153 وجهة حول العالم. تم إطلاق برنامج الجنسية في غرينادا مرة أخرى في عام 2013. توفر جنسية غرينادا أيضاً إمكانية الحصول على تأشيرة دخول مستثمر E2 إلى الولايات المتحدة الأميركية.

أنتيغوا وبربودا

فيما تتمثل الفوائد الرئيسية للحصول على الجنسية في أنتيغوا وبربودا في أنها تمنحك الحق في الانتقال من هناك إلى هونغ كونغ وسنغافورة ومناطق شنغن في أوروبا وما إلى ذلك. ويتعين عليك التبرع بحوالي 100,000 دولار أميركي لصندوق التنمية الوطني لأنتيغوا وبربودا. وتحتاج 3 إلى 4 أشهر لإنهاء الإجراءات؟

تركيا

يتيح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا الوصول إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية. ولكن يجب عليك التبرع بمبلغ لا يقل عن 250,000 دولار أميركي. وتستغرق وقت يصل إلى 6 أو 9 أشهر من تقديم الطلب إلى الموافقة عليه. المزايا الرئيسية التي توفرها هي ميزات بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول لـ 111 وجهة. إذا كان الطلب ناجحاً، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تأشيرة مستثمر E-2 في الولايات المتحدة الأميركية لمدة 5 سنوات.

الجبل الأسود

الميزات الرئيسية للحصول على الجنسية من الجبل الأسود هي الانتقال مباشرة إلى الجبل الأسود، وكذلك مناطق شنغن الأوروبية، وروسيا، وتستغرق 3 أشهر.