تنبيهات من “الأرصاد” بسيول في مكة ورياح نشطة على الرياض

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المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار، اليوم (الخميس) على مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان ونجران والباحة، مع استمرار الرياح النشطة والأتربة المُثارة على الرياض.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، حتى الساعة الثامنة مساءً.

وأشار إلى استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة الرياض حتى الساعة الخامسة مساء، منوهًا إلى هبوب أتربة مثارة وأمطار رعدية في المنطقة الشرقية حتى الساعة السادسة مساءً.

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Source almnatiq

