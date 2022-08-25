︎ . المناطق_متابعات وثق مقطع فيديو ردة فعل شاب بعدما فاجأه صديقه بهدية قميص فريقه المفضل. وأظهر الفيديو لحظة إهداء شخص لصديقه قميص فريقه المفضل قائلا: “هذه الهدية لك من قلب الكامب “. وعبر الشاب عن سعادته قائلا “لي. أسألك بالله هذي لي” ثم شكر صديقه. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/st.co1tLxEzYnhC.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر شاب يفاجئ صديقه بهدية ثمينة “غير متوقعة”.. شاهد :ردة فعل الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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