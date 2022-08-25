الجيش الأمريكي: إصابة 3 جنود في هجمات صاروخية استهدفت موقعين بسوريا الأربعاء

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أعلن الجيش الأمريكي إصابة جندي من صفوفه بجروح طفيفة، كما يجرى فحص اثنين آخرين أصيبا بإصابات طفيفة، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية في سوريا أمس (الأربعاء)، شنتها فصائل يشتبه في كونها متحالفة مع إيران.

وأشارت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى أن مسلحين شنوا هجمات صاروخية على موقعين في سوريا، ما دفع القوات الأمريكية للرد من طائرات هليكوبتر قتلت اثنين أو ثلاثة من المسلحين الذين نفذوا إحدى هذه الهجمات.

وشنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت منشآت تستخدمها فصائل متحالفة مع إيران، في محاولة لمنع تكرار الهجمات التي تستهدف جنوداً أمريكيين بعد هجوم في 15 أغسطس بطائرات مسيرة تعتقد واشنطن أنها مصنوعة في إيران.





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Source akhbaar24

