حمزة الغامدي.. صائد الثعابين يقتني الكوبرا العربية في الباحة

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دأب حمزة الغامدي صائد الثعابين على ملاحقة «الكوبرا» في الباحة التي يقوم باصطيادها واقتنائها. ويقول الغامدي لـ «الإخبارية»، الذي يقتني تلك الثعابين، إنَّ الكوبرا العربية موجودة فقط في جبال السروات، ولها خصوصية عالية.

وتحول صيد الأفاعي في الباحة إلى هواية لحمزة التي بدأ فيها متطوعًا لحماية الأهالي من خطر الثعابين. وتقول زائرة لمزرعة الثعابين عهود الغامدي، زرت ذلك الموقع ونشأت لدي ثقة وأمان حتى أمكست الكوبرا.

يذكر أن الكوبرا العربية ذات خصائص فريدة حيث تعيش مرتفعات الجنوب الغربي من المملكة وتنشط صيفا بعد المرحلة الانتقالية عقب الشتاء.

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Source almnatiq

