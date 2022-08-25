وظائف شاغرة ببرنامج «العمل عن بُعد» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

︎ . المناطق_متابعات أعلن برنامج العمل عن بُعد، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في مختلف المؤهلات، للعمل في مختلف التخصصات والمجالات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: أخصائي تسويق مدخل بيانات مندوب مبيعات بائع هاتفي مدقق تذاكر مترجم إداري أخصائي توظيف أخصائي خدمة عملاء كاتب موارد بشرية مبرمج تطبيقات مساعد إداري كاتب إداري عام مسؤول متجر إلكتروني أخصائي تسويق إلكتروني كاتب حركة مخزون أخصائي علاقات عامة أخصائي علاقات عامة أخصائي مشتريات مندوب مشتريات كاتب موارد بشرية مدخل بيانات كاتب متابع كاتب إداري عام محامي سكرتير أخصائي إداري سكرتير تنفيذي محامي. متخصص في العلامات التجارية مندوب مشتريات مندوب مبيعات مدخل بيانات جامع بيانات وغيرها … طريقة التقديم: ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 25 أغسطس 2022م. ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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