شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الخليج، في أولى جولات دوري روشن السعودي الموسم الجديد 2022-2023.

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال، صاحب اللقب الموسم الماضي، والخليج الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، مساء اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والخليج في دوري روشن

وتذاع المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال والخليج، عبر قناة SSC1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.



ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حصده لـ3 مواسم متتالية.