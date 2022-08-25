شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الهلال للموسم الجديد من دوري روشن 2022-2023؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، للموسم الجديد من بطولة دوري روشن 2022-2023.

موعد مباراة الهلال والخليج في دوري روشن

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الخليج، مساء اليوم الخميس، في أولى جولات دوري روشن السعودي.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

استعدادات الهلال للموسم الجديد

لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، 6 مباريات ودية خلال فترة الصيف استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن.

خاض الهلال أمام الفرق المحلية، 4 مباريات ودية، حيث انتصر على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشباب برباعية مقابل ثلاثة، ثم حقق الفوز على الشعلة بثنائية مقابل هدف، بالإضافة إلى فوزه على الباطن بثلاثية نظيفة.

واستطاع الهلال أن يفوز على نظيره ألميريا الإسباني، بهدفين مقابل هدف، وفي الأخير، أمطر شباك نوتنجهام فورست الإنجليزي بسداسية مقابل هدف.



ولم يقم الهلال بإبرام أي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب منعه من القيد حيث يدخل الموسم الجديد دون أي تدعيمات، فيما عدا التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز.

ونجحت إدارة نادي الهلال، في تجديد عقود، جانغ هيون سو، بالإضافة إلى أندريه كاريلو، وتسعى لتجديد المزيد من عقود اللاعبين بالفريق للحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد حقق لقب الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطتين عن اتحاد جدة.