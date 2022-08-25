محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكد مجلس الضمان الصحي، أن التأمين الصحي يشمل علاج حالات الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.
وأوضح المجلس عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أنه من خلال سلسلة من المبادرات والاصلاحات بالقطاع؛ لأن يكون جهة رائدة عالمياً في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، من خلال بيئة تنظيمية تركز على الوقاية وتمكن أصحاب العلاقة وتحقق الشفافية والعدالة والجودة والكفاءة.
في سياق متصل، يواكب تدشين الهوية الجديدة للمجلس إستراتيجية لمواءمة رؤية المملكة 2030 من خلال حزمة برامج ومبادرات، شملت إطلاق العقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية.
كما تم إطلاق مركز الصلح المعتمد من وزارة العدل لتوفير بيئة مناسبة للأطراف المتنازعة مع الحرص على الخصوصية الكاملة للتفاوض وتقريب وجهات النظر.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الضمان الصحي: التأمين يشمل علاج حالات الإعاقة حتى 100 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.