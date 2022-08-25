حمزة الغامدي.. صائد الثعابين يقتني الكوبرا العربية في الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - دأب حمزة الغامدي صائد الثعابين على ملاحقة «الكوبرا» في الباحة التي يقوم باصطيادها واقتنائها. ويقول الغامدي لـ «الإخبارية»، الذي يقتني تلك الثعابين، إنَّ الكوبرا العربية موجودة فقط في جبال السروات، ولها خصوصية عالية.

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