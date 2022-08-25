شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في موعد "عودة" كنو إلى الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتعرض محمد الهلال السعودي محمد كنو إلى إيقاف لمدة 4 أشهر، أثر قضيته مع نادي النصر حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى النصر وبعد سلك قام بتمديد عقده مع الزعيم.

وفجرت العديد من التقارير الصحفية السعودية في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل بشأن موعد عودة لاعب الهلال إلى الملاعب.

تعرف على موعد عودة محمد كنو إلى مباريات الهلال

أكد الشيخي في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر"، إلى أن قرار إيقاف كنو صُدِر في الأول من مايو 2022، وأشار إلى أن عقوبة كنو توقفت مؤقتًا مع انتهاء منافسات 2021/2022، وستعود مع بداية الموسم الرياضي الجديد.

موعد مباراة الهلال القادمة القنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الهلال في مواجهة أمام الخليج مساء اليوم الخميس في التاسعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين بأكمله.

جدول مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

•الجولة الأولى‏•

الخليج × الهلال

•الجولة الثانية‏•

الهلال × الفيحاء

•الجولة الثالثة‏•

الفتح × الهلال

•الجولة الرابعة‏•

الهلال × الوحدة

•الجولة الخامسة‏•

الهلال × التعاون

•الجولة السادسة•

الاتفاق × الهلال

•الجولة السابعة•

الهلال × الشباب

•الجولة الثامنة•

الطائي × الهلال

•الجولة التاسعة‏•

الهلال × الباطن

•الجولة العاشرة•

النصر × الهلال

•الجولة الحادية عشر•

الهلال × ضمك

•الجولة الثانية عشر•

الاتحاد × الهلال

•الجولة الثالثة عشر•

الهلال × العدالة

•الجولة الرابعة عشر•

أبـها × الهلال

•الجولة الخامسة عشر•

الهلال × الرائد