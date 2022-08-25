شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم الصيعري.. صفقات الاتحاد في ميركاتو الصيف حتى الآن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اتمام التعاقد مع صفقة هجومية من العيار الثقيل، بضمه محمد الصيعري قادمًا من صفوف الفيصلي ليتسمر في صفوف العميد حتى صيف 2024.

ونرصد لكم عبر موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي قائمة صفقات الاتحاد في الميركاتو الصيفي حتى الآن، على أن يأتي ذلك كالتالي..

قائمة صفقات الاتحاد في الميركاتو الصيفي 2022

- الأنجولي هيلدر كوستا من نادي ليدز يونايتد على سبيل الإعارة.

-المصري طارق حامد من نادي الزمالك مجانا.

- أحمد شراحيلي من فريق الشباب مجانا.

- زكريا هوساوي من نادي أحد إعارة.

- الصيعري قادمًا من الفيصلي.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الاتحاد ضيفًا على العدالة مساء الغد الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة، وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

يأتي جدول مباريات وصيف السعودية في الدوري بالموسم الجديد، كالتالي..

الجولة الأولى

الاتحاد × العدالة.

الجولة الثانية

الاتحاد × الاتفاق.

الجولة الثالثة

الاتحاد × الرائد.

الجولة الرابعة

الاتحاد × الخليج.

الجولة الخامسة

الاتحاد × النصر.

الجولة السادسة

الاتحاد × الفتح.

الجولة السابعة

الاتحاد × ضمك.

الجولة الثامنة

الاتحاد × الوحدة.

الجولة التاسعة

الاتحاد × الشباب.

الجولة العاشرة

الاتحاد × التعاون.

الجولة الحادية عشر

الاتحاد × أبها

الجولة الثانية عشر

الاتحاد × الهلال.

الجولة الثالثة عشر

الاتحاد × الباطن.

الجولة الرابعة عشر

الاتحاد × الفيحاء.

الجولة الخامسة عشر

الاتحاد × الطائي.