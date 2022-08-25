شكرا لقرائتكم خبر عن في بيان رسمي.. الاتحاد يعلن عودة نجمه السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الاتحاد السعودي في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري عن ضم بديل حمدالله "المتغيب عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

عاجل ورسميا.. الاتحاد يضم الصيعري

وكشف العميد عن ضمه قلب الهجوم محمد الصيعري قادمًا من صفوف الفيصلي، ليعزز الصف الهجومي لوصيف السعودية بداية من الموسم الجديد 2022/2023.

وضم الاتحاد صاحب الـ 28 عامًا في صفقة انتقال حر، ليستمر في صفوف العميد حتى موسمين آخرين "صيف 2024".

تعرف على مشاركات الصيعري مع الفيصلي 2021/2022

شارك المهاجم السعودي في 17 مباراة فقط لا غير بالموسم الماضي مع الفيصلي، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد والمساهمة في هدف آخر.

تعرف على موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا على العدالة مساء الغد الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات بطولة الدوري في نسخته الجديدة 2022/2023، ويأتي ذلك حتى 3 مواسم قادمة وفقًا للبيان الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا.

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى

- الاتحاد ضد العدالة.

الجولة الثانية

- الاتحاد ضد الاتفاق.

الجولة الثالثة

- الاتحاد ضد الرائد.

الجولة الرابعة

-الاتحاد ضد الخليج.

الجولة الخامسة

- الاتحاد ضد النصر.

الجولة السادسة

- الاتحاد ضد الفتح.

الجولة السابعة

- الاتحاد ضد ضمك.

الجولة الثامنة

- الاتحاد ضد الوحدة.

الجولة التاسعة

-الاتحاد ضد الشباب.

الجولة العاشرة

- الاتحاد ضد التعاون.

الجولة الحادية عشر

- الاتحاد ضد أبها

الجولة الثانية عشر

-الاتحاد ضد الهلال.

الجولة الثالثة عشر

- الاتحاد ضد الباطن.

الجولة الرابعة عشر

- الاتحاد ضد الفيحاء.

الجولة الخامسة عشر

- الاتحاد ضد الطائي.