138 % ارتفاع فائض الميزان التجاري

وأرجعت الهيئة في تقرير لها، الزيادة إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1% إلى 117.69 مليار ريال خلال يونيو 2022.
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.9% في يونيو 2021 إلى 79.7% في يونيو 2022.
فيما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مايو 2022. وسجلت الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 26.8% إلى 30.1 مليار ريال في شهر يونيو 2022، مقابل 23.7 مليار ريال في 2021، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.9 مليار ريال بنسبة 6.8% بالمقارنة مع شهر مايو 2022.
وارتفعت الواردات بنسبة 28.9% في يونيو 2022 إلى 59.9 مليار ريال مقابل 46.5 مليار ريال في يونيو 2021، كما ارتفعت قيمة الواردات بمقدار 5.3 مليار ريال بنسبة 9.7% مقارنة مع شهر مايو 2022.
وارتفع الفائض التجاري إلى 88 مليار ريال في يونيو 2022، مقابل 37 مليار ريال في يونيو 2021، بنسبة 137.8%.
وارتفعت الصادرات غير النفطية في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 31% على أساس سنوي، لتصل إلى 86 مليار ريال، ومن أهمها منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتعلق بها، وسجل إجمالي الصادرات نمواً بنسبة 85% إلى 430 مليار ريال. أما على صعيد الواردات، فقد قفزت في الربع الثاني بـ 22% لتبلغ 171 مليار ريال، وذلك بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
الميزان التجاري:
75.2 % ارتفاع الصادرات السلعية
147.7 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية
94.1 % ارتفاع صادرات البترول
26.8 % ارتفاع الصادرات غير البترولية
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