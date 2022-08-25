للشهر الـ 14 على التوالي.. السعودية تواصل رفع إنتاجها

وبلغت نسبة زيادة السعودية من إنتاج النفط خلال 14 شهراً نحو 30.88%، بعد أن كان إنتاج النفط في شهر أبريل لعام 2021 نحو 8.13 مليون برميل فقط.
وبلغت الزيادة التسلسلية في إنتاج النفط خلال الـ 14 شهراً نحو 2.51 مليون برميل نفط يومياً.
ووفقاً لتفاصيل سلسلة زيادة الإنتاج النفطي، بلغ إنتاج السعودية في شهر مايو لعام 2021 نحو 8.54 مليون برميل، بزيادة قدرها 410 آلاف برميل مقارنة بشهر أبريل لعام 2021، وكان شهر نوفمبر من العام الماضي آخر شهر بلغ متوسط الإنتاج اليومي أقل من 10 ملايين برميل نفط خام يومياً، وبلغت الزيادة 132 ألف برميل، وتجاوز الإنتاج في شهر ديسمبر الماضي حاجز الـ10 ملايين برميل، وبلغ الإنتاج 10.02 مليون برميل، بزيادة قدرها 110 آلاف برميل في ذلك الشهر.
وخلال العام الحالي 2022، بلغت الزيادة في إنتاج النفط خلال شهر يناير 123 ألف برميل، ليصل إلى 10.15 مليون برميل، وفي شهر فبراير كانت الزيادة 80 ألف برميل، وفي شهر مارس ارتفعت بمقدار 75 ألف برميل، وبلغت الزيادة لشهر أبريل الماضي 141 ألف برميل، ليصل متوسط مجموع الإنتاج اليومي إلى 10.44 مليون برميل، أما في شهر مايو بلغ الإنتاج نحو 10.54 مليون برميل نفط يومياً، وفي آخر الإحصاءات بلغ إنتاج السعودية في شهر يوليو نحو 10.65 مليون برميل يومياً.
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