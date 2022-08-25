اخبار الرياضه السعوديه دوري «المحترفين».. تاريخ حافل بالإثارة

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظرنا موسم جديد من الإثارة والندية المرتقبة بين الـ16 فريقاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ الذي سينطلق الخميس 25 أغسطس. ويعتبر دورينا عريقاً وكبيراً وله تاريخ طويل؛ سواء قبل تطبيق الاحتراف أو بعده، نظراً لحالة الشعبية الكبيرة التي خلقها هذا الدوري في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبالتأكيد مر بالعديد من المراحل حتى أصبح الدوري الأفضل في المنطقة.

ومر الدوري السعودي للمحترفين خلال تاريخه بالعديد من المراحل التي غيرت فيه بشكل كبير وواضح، منذ بدايته بالشكل الطبيعي لأي مسابقة عام 1974 وحمل حينها اسم الدوري التصنيفي.

المراحل العديدة التي مرت بها المسابقة جعلت منها بطولة قوية في النهاية، حيث أثبتت المسابقة القوة الكبيرة التي تمتلكها بالصدى الكبير منذ بداية موسم 2088 للمحترفين حتى اللحظة، وهو يعتبر الأميز والأكثر ندية وإثارة بكافة تقلباته الكروية ونتائجه الفنية والحضور الجماهيري الكبير.

«عكاظ»، كعادتها، تسلط الضوء على آخر مستجدات أنديتنا التي أبدت كامل جاهزيتها.. إليكم ثنايا التفاصيل:

دوري 2008

أقيمت أول نسخة بعد إعادة الدوري النقطي موسم 2007-2008 وقد تصدر الاتحاد بطولة الدوري حتى الجولة الأخيرة ليتوج الهلال بعد فوزه على المتصدر على أرضه وبين جماهيره بمدينة جدة بهدف ياسر القحطاني، الذي حسم الدوري لصالح فريقه بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين في النسخة ذاتها. واشتهرت هذه النسخة باسم «دوري شعرة ياسر» بسبب الطريقة التي سجل بها الهدف في المباراة بلمسة خفيفة من رأس المهاجم التاريخي للزعيم.

أول دوري محترفين

تُعد المملكة العربية السعودية أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط التي طبقت دوري المحترفين، وكان ذلك موسم 2008-2009 بعد تطبيق لوائح الاتحاد الآسيوي، وتم إنشاء هيئة دوري المحترفين للإشراف الكامل على الدوري وتنفيذ الاشتراطات الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

النسخة الأولى شهدت مشاركة 12 فريقاً وحصل عليها نادي الاتحاد بعد فوزه على الهلال في الجولة الأخيرة على أرض الأخير بهدفي نايف هزازي وهشام بو شروان، فيما سجل رادوي هدف الهلال الوحيد وكان يكفي الاتحاد التعادل في تلك النسخة لحسم الدوري.

اقتحام الشركات التجارية

في موسم 2010-2011، اقتحمت الشركات التجارية دوري المحترفين رغبة في رعاية الدوري بشكل كامل مقابل الحصول على تسمية دوري المحترفين بمسمى الشركة، وقد قامت شركة «زين» برعاية الدوري كاملاً تحت مسمى «دوري زين» وزاد عدد أندية الدوري في تلك النسخة إلى ١٤ فريقاً، وحصل على لقبها الهلال بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه (الاتحاد)، ليتم دخول شركة «عبداللطيف جميل» بعد ذلك، حيث قامت برعاية دوري المحترفين السعودي لمواسم متتالية بدأت موسم 2013-2014، وكان التغيير الأخير في موسم 2018-2019 الذي حمل لقب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليُصبح اسم المسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موسم 2010-2011

في هذا الموسم، توّج نادي الشباب الملقب بـ«الليث» بعد منافسة شرسة مع النادي الأهلي حتى الجولة الأخيرة وتم تتويج الأول بلقب الدوري.

أبناء الأحساء فعلوها

في موسم 2012-2013 نجحت كتيبة الفتح في تحقيق لقب الدوري كسابقة تاريخية في الدوري لأول مرة، بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال الذي صنع توليفة غير عادية وظفر باللقب من أمام الأندية الخمسة الكبار.

«العالمي» يتوج لموسمين

في الموسم التالي، نجح النصر في تحقيق لقب الدوري بكل جدارة واستحقاق بعد منافسة قوية من جميع الأندية، واستمر النصر في المحافظة على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

أخيراً.. «الراقي» يحقق الدوري

موسم 2015-2016 نجحت كتيبة الأهلي في التتويج بلقب الدوري بعد غياب دام 32 عاما بقيادة السويسري جروس. وكان «الراقي» في هذا الموسم «غير» من جميع النواحي الفنية.

«الزعيم» يعود مرة أخرى

موسم 2016-2017 عاد الزعيم الأزرق لتحقيق لقب الدوري بعد منافسة قوية مع النادي الأهلي، واستمرت المنافسة بين الناديين حتى الجولة الأخيرة حينها رجحت كفة الهلال بالتتويج باللقب.

ولم يتوقف قطار الزعيم هنا، بل استمر في حالة استثنائية للتويج بالدوري لثلاثة مواسم متتالية متسيداً الساحة بمفرده دون أي منافسة عدا الموسم الماضي، إذ كان الصراع على اللقب بينه وبين الاتحاد حتى آخر جولة من الدوري ولكن خبرة الأزرق توجته باللقب.

الأكثر تتويجاً بالدوري

الهلال: 18

النصر: 9

الاتحاد: 8

الشباب: 6

الأهلي: 3

الاتفاق: 2

الفتح: 1

الأكثر إحرازاً للأهداف

ماجد عبدالله: 189

ناصر الشمراني: 167

عمر السومة: 123

فهد الحمدان: 120

ياسر القحطاني: 112

محمد السهلاوي: 106

سامي الجابر: 101

حمزة إدريس: 96

عبيد الدوسري: 93

عبدالرزاق حمدالله: 88