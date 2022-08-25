اخبار الرياضه السعوديه الزعيم أمام الدانة.. اكتساح بارتياح

محمد بن مسعود - الدمام - يفتتح بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي نادي الهلال، أولى مبارياته للمحافظة على لقبه أمام الوافد الجديد نادي الخليج، ضمن دوري روشن للمحترفين التي ستقام على استاد الأمير محمد بن فهد عند الساعة التاسعة مساءً.

إذ الخليج 365 أن التقى الهلال والخليج 14 مواجهة سابقة نجح الأزرق في كسب 13، وتعادلا بمباراة واحدة بنتيجة سلبية.

وتميل كفة الانتصارات لمصلحة الأزرق؛ الذي يكتسح الدانة على طريقته الخاصة التي تروق له خلال المواجهات بينهما، وتعود أول مباراة بينهما ضمن الدوري التصنيفي عام 1974 ذهاباً انتهت للهلال بهدف دون مقابل، والتقيا إياباً بنفس المسمى وانتهت أيضاً للزعيم لكن هذه المرة برباعية مقابل هدف.

في موسم 2003، عاد الهلال وانتصر على الدانة بثنائية دون مقابل أحرزها تراوري، وفي الإياب كسب الأزرق بثلاثية دون مقابل سجل الأهداف الذئب سامي الجابر وتراوري هدفين.

وضمن كأس الأمير فيصل بن فهد للممتاز موسم 2006 كسب الهلال كالعادة الخليج بثلاثية ماجد المرشدي ومشعل الموري وسعد الذياب، وضمن الدوري الممتاز لنفس العام كرر الهلال النتيجة 3-0 بأقدام نواف التمياط ورودريجو جوارو وعبدالعزيز الخثران، وإياباً انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.

وضمن كأس الأمير فيصل بن فهد موسم 2007 كسب الزعيم الدانة بهدف المهاجم أحمد الصويلح.

ضمن دوري جميل للمحترفين موسم 2014 ذهاباً كسب الهلال بثلاثية دون مقابل سجلها كل من: نيفيز، وياسر القحطاني هدفين، وفي الإياب كسب الهلال بهدف دون مقابل سجله البرازيلي نيفيز.

وضمن دوري جميل للمحترفين عام 2015 اكتسح الزعيم نظيره الخليج بسباعية دون مقابل سجل الأهداف كل من: ناصر الشمراني هدفين، وعبدالله الزوري، سعود كريري، نواف العابد، ومحمد البريك، وياسر القحطاني، وضمن مباراة الإياب واصل الهلال سطوته على الخليج وانتهى اللقاء بثلاثية يوسف السالم وسالم الدوسري ومحمد الشلهوب.

في موسم 2016 ، عاد الزعيم للاكتساح ودك شباك سفير سيهات الخليج بسداسية كبيرة سجلها نواف العابد، وناصر الشمراني هدفين، وكارلوس إدواردو هدفين، وليو بوناتيني، وخلال مواجهة الإياب التي كانت الأخيرة بين الفريقين بسبب هبوط الخليج لدوري الدرجة الأولى انتهت المواجهة لمصلحة الزعيم كالعادة برباعية وداعية سلجها ليو بوناتيني هدفين، وسلمان الفرج وكارلوس إدواردو.

اليوم تعود المواجهة بينهما ضمن دوري روشن للمحترفين فهل يواصل الهلال عاداته في مرمى الخليج أم ستكون لأبناء الدانة كلمة.

يذكر أن لقاءً وحيدا جمع بينهما ضمن مسابقة كأس ولي العهد موسم 2015 انتهت لصالح الهلال بثلاثية البرازيلي نيفيز هدفين، وناصر الشمراني.