خطة وزارة التعليم لمعالجة آثار إزالة وتطوير الأحياء العشوائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تضمنت خطة وزارة التعليم التي وضعتها لمعالجة الآثار الناجمة عن إزالة وتطوير الأحياء العشوائية العديد من المشاريع. وتشمل الخطة إنشاء عدد من المشاريع التعليمية في جدة لتستوعب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة في أقل من شهرين. ووفق تقرير لـ «الإخبارية»، جاءت الخطة في استجابة سريعة من وزارة التعليم بإنشاء مشروعات تتضمن مدارس تستوعب الطلاب. وانطلقت تلك المشاريع بطريقة بناء سريعة وحديثة لتلك المدارس بحيث تكون مواكبة لبداية العام الدراسي الجديد. وقال عبد الرحمن الشايع وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، إن عدد المدارس التي تمت إزالتها في الأحياء العشوائية 205 مدارس. أخبار قد تهمك وواصل، باشرت الوزارة اجتماعات المتوالية لوضع خارطة للمشاريع والأراضي المتاحة داخل المدارس لوضع ما يمكن استيعابه من الطلاب.

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