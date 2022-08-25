في انتظار الحكم النهائي.. لاعب شبابي يواجه السجن4 سنوات

︎

.

المناطق_متابعات

تصدَّر اسم المهاجم الإسباني سانتي مينا، الذي وقَّع مؤخرًا عقدًا احترافيًّا مع نادي الشباب السعودي بنظام الإعارة لمدة عام، قادمًا من نادي سيلتا فيغو، عناوين الصحف الإسبانية التي أشارت إلى أن اللاعب يواجه حكمًا بالسجن في بلاده، وينتظر القرار النهائي للمحكمة.

وتفصيلاً، ذكرت التقارير الإسبانية أن اللاعب (26 عامًا) صدر عليه حكم مبدئي بالسجن 4 سنوات في شهر مايو الماضي، وذلك في قضية أخلاقية، وتقدَّم باستئناف ضد الحكم، ولا يزال ينتظر القرار النهائي.

وقام فريق سيلتا فيغو حينها بإبعاد اللاعب عن التمارين، وفتح ملف تأديبي بعد صدور الحكم المبدئي، إلا أنه تمت إعادته للتدريبات مع زملائه وفقًا لقانون العمل لعدم صدور الحكم النهائي.

وفي الوقت الذي حاول فيه محامو الدفاع منع اللاعب من الانتقال خارج إسبانيا أكد محامي المدَّعى عليه أن موكله بريء، ويواجه حملة ابتزاز.

يُشار إلى أن نادي الشباب أعلن قبل أيام توقيع عقد احترافي مع اللاعب الإسباني بنظام الإعارة لمدة عام بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

