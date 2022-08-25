“الصحة”: إصدار دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة

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صدرت “وزارة الصحة” دليل تصنيفي لنفايات الرعاية الصحية الخطرة والحادة، حيث يهدف الدليل إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعملية إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة ، والتصنيف وفقًا للأنظمة والتشريعات الصحية والبيئية .

ويتماشى الدليل مع اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لنفايات الرعاية الصحية الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحية الفنية، وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ويستهدف جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، والتي بدأت في تطبيقه اعتباراً من تاريخ ١٤٤٢/٤/٢٩ ، حيث ساهم تطبيق هذا الدليل بحمد الله في التقليل من كمية النفايات الطبية الخطرة المنتجة بالمنشآت الصحية بما نسبته ٢٨٪؜ عمّا كان يتم إنتاجه قبل إصدار هذا الدليل.

‫ويُمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/en/Ministry/Rules/Documents/Medical-Waste-Classification-(v3).pdf

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Source almnatiq

