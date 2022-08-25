رسمياً.. الاتحاد يعلن تعاقده مع محمد الصيعري قادماً من الفيصلي (فيديو)

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أعلن نادي الاتحاد اليوم (الخميس) رسمياً تعاقده مع لاعب نادي الفيصلي محمد الصيعري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ليكون ثاني صفقات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن الصيعري قد قرر شراء عقده المتبقي مع ناديه الفيصلي الذي هبط إلى دوري يلو.

وأوضحت المصادر أن رغبة اللاعب في شراء المتبقي من عقده مع الفيصلي والبالغ مليوني ريال، جاءت من أجل الانتقال إلى نادي الاتحاد.

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