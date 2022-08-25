أمير جازان بالنيابة يرعى احتفال مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة أمس ، الاحتفال الذي نظمه مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة بمناسبة تخطي عدد من أطفال المركز للإعاقة والسير بخطى تُعد الأولى لهم في حياتهم ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر عضوة مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة ، وذلك في مدينة جيزان.

وأكد سموه أهمية الدور الذي يضطلع به مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة، والذي كان نتاجه تجاوز مجموعة من أطفال المركز الإعاقة والسير بخطى تعد هي الأولى لهم في حياتهم بعد فترة علاج مكثفة من قبل المختصين في التأهيل الطبي والتعليمي والنفسي، مشيداً بما يمتلكه المركز من كوادر بشرية مؤهلة وتجهيزات متطورة أسهمت في مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة لتحدي إعاقاتهم والمشي وإعادة تأهيلهم إلى حياتهم الطبيعية بفضل الله.

وتضمن الحفل عددًا من الكلمات التي استعرضت نجاحات المركز، حيث بلغ عدد الوحدات التأهيلية بالمركز أكثر من 22 وحدة تأهيل، عقد من خلالها 50 ألف جلسة تأهيلية، استهدفت 300 طفل وطفلة من المستفيدين والمستفيدات من خدمات المركز.

وفي ختام الحفل كرَّم سمو أمير المنطقة بالنيابة الداعمين للجمعية وشركاء النجاح.

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Source almnatiq

