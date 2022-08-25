مصر .. لص يسرق هاتف أحد المصلين أثناء صلاة الظهر

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رصدت كاميرات مراقبة لحظة قيام لص بسرقه هاتف محمول، أثناء صلاة الظهر داخل أحد المساجد بمنطقة شبرا الخيمة في مصر.

ووثقت كاميرات المراقبة، دخول شاب يرتدى تيشرت وبنطلون جينز إلى المسجد، حيث انتظر سجود المصلين ونشل هاتف مواطن أثناء انشغاله بالسجود ثم فر مسرعا من المسجد.

وقال أحد شهود العيان إن الواقعة حدثت بمسجد أبو الهنا بمنطقة شبرا ثان الخيمة، أثناء أداء صلاة الظهر.

وأضاف شاهد العيان، بحسب موقع القاهرة 24، أن المسجد حدثت به عدة وقائع سرقات قبل ذلك، مما اضطر القائمين عليه لتركيب كاميرات مراقبة.

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Source almnatiq

