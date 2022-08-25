وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع

︎ . المناطق_متابعات أعلنت الهيئة الملكية عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدّة مجالات وذلك في كلٍّ من: الرياض، ينبع، جازان- مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط- وفقًا للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: أخصائي تطوير الخدمات اللوجستية: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال/ الهندسة/ سلاسل الامداد/ الخدمات اللوجستية). خبرة ما بين (3- 7) سنوات في مجال الممرات الصناعية والخدمات اللوجستية أو مجال مشابه. أخصائي المنشآت المتوسطة والصغيرة: حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ الهندسة/ الاقتصاد/ المالية. خبرة ما بين 3-7 سنوات في مجال تطوير الاستثمارات أو مجال مشابه. أخصائي تكاملات صناعية: حاصل على درجة البكالوريوس في (الھندسة الكیمیائیة / الھندسة الصناعیة). خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تخطیط التجمعات الصناعیة الأولیة والتخطیط الاقتصادي. أخصائي المنشآت المتوسطة والصغیرة: حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة / الاقتصاد / المالیة). خبرة عملية ما بين (3-7) سنوات في مجال تطوير الاستثمار للمنشآت المتوسطة والصغيرة. أخصائي تطویر الأعمال: حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال / الھندسة الصناعیة / الھندسة الكیمیائیة). خبرة ما بين (3-7) سنوات في مجال تطویر الاستثمار. أخصائي تخطیط وتقییم أداء المستثمرین: حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ اقتصاد. خبرة من (3-7) سنوات في مجال تخطیط وتقییم أداء المستثمرین. أخصائي تسویق وتشجیع الاستثمار: حاصل على درجة البكالوريوس في مجال إدارة الأعمال/ التسويق. خبرة من (3-7) سنوات في مجال التسويق وتشجيع الاستثمار. مهندس أخصائي مرافق: درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات خبرة في مجال الاتصالات لا تقل عن 3 سنوات. المزايا: رواتب مجزية. برنامج امتلاك مسكن. تأمين طبي مميز. برامج تدريب وتطوير. طريقة التقديم: أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من تاريخ 25 أغسطس 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة للجنسين بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.