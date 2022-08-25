94% من المدارس الأهلية رسومها فوق 10 آلاف - #عاجل

وقدرت الدراسة التي أعدتها اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، بمجلس الغرف السعودية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة وحملت عنوان «دراسة الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي والعالمي في المملكة العربية السعودية»، أن 63% من المدارس الأهلية تعتمد المنهج السعودي، فيما تعتمد 33 % من المدارس المنهج الأمريكي، و 17 % تعتمد المنهج البريطاني.
رسوم الأهلية
أقل من 10 آلاف (%6)
10 آلاف - 20 ألفا (%40)
20 ألفا - 30 ألفا (%27)
30 ألفا - 40 ألفا (%11)
40 ألفا - 50 ألفا (%7)
50 ألفا - 75 ألفا (%5)
أكثر من 75 ألفا (%4)
مناهج المدارس الأهلية
السعودي %63
الأمريكي %33
البريطاني %17
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