إقبال على القرطاسيات واستنفار بالمدارس

تشهد القرطاسيات والمكتبات الخاصة ببيع الأدوات المدرسية نموا في الحركة الشرائية وإقبالاً لافتاً تزامناً من اقتراب بدء العام الدارسي الجديد لعام 1444، وسط تنوع في المعروضات ووفرة في الأدوات والحقائب وبأشكال مختلفة ومتنوعة.

واشتدت المنافسة بين مكتبات القرطاسية ومحلات بيع الملابس المدرسية لجذب الطلاب والطالبات من خلال العروض التي وضعت على مداخل تلك المكتبات والمحلات وتقديم العروض المغرية لكسب كثير من الزبائن والمتبضعين.

زيارات إشرافية

وأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال أكثر من 124 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام.

وكثفت خلال الفترة الماضية أعمالها الميدانية من خلال الزيارات الإشرافية والتنفيذية واللقاءات التربوية وبرامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا أن الاستعدادات للعام الجديد بدأت منذ وقت مبكر بعقد عدد من الاجتماعات وتكوين اللجان وكذلك تنفيذ العديد من الجولات الميدانية لجميع مدارس البنين والبنات.

احتياجات المدارس

كما أنهى تعليم النماص كافة الاستعدادات لاستقبال أبنائه وبناته الطلاب والطالبات لعام 1444، بجاهزية عالية.

وبدأت الاستعدادات منذ وقت مبكر حيث شملت زيارات ميدانية لمدير تعليم النماص عمر الغامدي وقيادات الإدارة لمتابعة احتياجات المدارس ورياض الأطفال ومعالجة أي تحديات للرقي بالبيئة التعليمية بما يحقق أهداف التعليم العام ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

تسكين المعلمين

وأكد مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي لـ«دوت الخليج» أن الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد بدأت منذ وقت مبكر حيث تم توجيه فرق الصيانة والنظافة والتهيئة الميدانية لجميع مدارس البنين والبنات لتفقد احتياجاتها من صيانة المكيفات ودورات المياه وسلامة الدوائر الكهربائية والتأكد من وصول المياه لجميع المدارس والانتهاء من عمليات الضم لبعض المدارس وانتقال العهد وتسليمها واستلامها إضافة إلى جاهزية النقل المدرسي وصيانة الحافلات بالتعاون مع شركة تطوير «رافد» للنقل المدرسي وضمان سير جميع خطوط السير وفق الخطة المعدة من قبل قسم خدمات الطلاب بالإدارة، منوهاً إلى الانتهاء من إصدار حركة النقل الداخلي في وقتها وتسكين المعلمين في مدارسهم وفق الاحتياج في جميع المراحل الدراسية وأضاف بأن التجهيزات المدرسية قامت بتأمين نحو 1113 مقعداً وطاولة للمدارس المحتاجة إضافة إلى الصيانة القائمة لكافة أجهزة الحاسب والمعامل بالمدارس. كذلك استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة، في ما يقارب 500 مدرسة للبنين والبنات لبداية العام الدراسي 1444.