6 مخالفات الأبرز على منشآت التبغ

حددت الأمانات والبلديات نحو 6 مخالفات للمنشآت المقدمة لمنتجات التبغ، أبرزها عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح للجميع، وعدم سداد الرسم في غضون 15 يوماً من نهاية كل شهر ميلادي فضلا عن عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون 5 أيام من نهاية كل شهر، واحتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق.

تكاثف الأبخرة

واشترطت الأمانات والبلديات، على منشآت التبغ، أن تكون جلسات تقديم الشيشة غير مرئية من خارج المطعم أو المقهى، وألا يرى المارة الشيشة نهائياً، ووضع حواجز حول الجلسة لا تسمح بالرؤية من خلالها، ووضع أبواب ذاتية الإغلاق لضمان الإغلاق المستمر، وتزويد الصالة بتهوية طبيعية أو صناعية أو كلتيهما لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتكاثف الأبخرة وتراكم الغبار والأتربة ولإزالة الهواء الملوث.

وشددت على أن يكون المبسم والخراطيم المستخدمة في تدخين المعسل ذات الاستخدام الواحد، والتخلص منها مباشرة بعد الاستعمال، ولا يسمح باستخدام جهاز شيشة واحد بعدة رؤوس.

عقوبات وجزاءات

وشددت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، على ضرورة الالتزام بالإعلان عن المبيعات ودفع الرسوم المترتبة على تقديم خدمات منتجات التبغ، للحماية من الوقوع في المخالفات والجزاءات البلدية، إذ تتولى الأمانات والبلديات إصدار رخصة نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وإحكام الرقابة والتفتيش وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية على المخالفين، وتحدد الأمانات المواقع والشوارع التجارية التي يسمح فيها تقديم الشيشة «المعسل» داخل النطاق العمراني.

المخالفات الـ6

01- عدم عرض شهادة تحصيل الرسم بشكل واضح للجميع.

02- عدم سداد الرسم في غضون 15 يوماً من نهاية كل شهر ميلادي.

03- عدم الإفصاح عن جميع الإيرادات في غضون 5 أيام من نهاية كل شهر ميلادي.

04- احتساب رسم مختلف عن الرسم المفروض أو الإفصاح عن مبلغ أقل من المبلغ المستحق.

05- عدم تحديد نسبة الرسم بشكل واضح، وإضافته كبند مستقل في فاتورة العميل.

06- عدم إصدار رخصة مزاولة النشاط وتقديم الشيشة من دون تصريح.